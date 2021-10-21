У Новій Зеландії поліція приїхала на виклик 4-річного хлопчика: він хотів показати свої іграшки

Диспетчерка поліції Нової Зеландії прийняла виклик від 4-річного хлопчика, який зателефонував, щоб запросити правоохоронців до себе додому. На щастя, у нього нічого не сталося, малюк просто захотів показати поліцейським свої іграшки. Його спроба виявилася успішною – один із патрульних справді завітав до бешкетуна в гості.

На офіційній фейсбук-сторінці поліції опублікували запис розмови операторки з хлопчиком. У підписі до відео вказали, що "це було занадто мило, щоб не поділитися".

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– Це поліція. Де трапилася ваша надзвичайна ситуація?

– Привіт. Пані поліцейська?

– Так, що сталося?

– Чи можу я дещо сказати вам?

– Так, ти можеш.

– У мене є іграшки для вас. Приходьте подивитися на них.

Диспетчерка запитала у хлопчика його адресу, але у цей момент слухавку взяв його тато. Він вибачився за помилку та сказав, що жодної необхідності у приїзді поліції немає. Дзвінок закінчився, але операторка вирішила потішити малюка.

Вона передала виклик вільним патрульним, сказавши, що є 4-річний, який хоче показати поліції свої іграшки. На нього відгукнувся офіцер, на ім'я Курт. Він приїхав до малого, підтвердив "крутість усіх його іграшок" та показав йому поліцейський автомобіль.

Також правоохоронець провів серйозну бесіду з хлопчиком та його батьками, наголосивши, що дзвонити до поліції потрібно лише в екстрених випадках.

Запис розмови хлопчика з диспетчеркою поліції: дивіться відео



Текст публікації на сторінці поліції Нової Зеландії:

Хоча ми не закликаємо дітей телефонувати за номером 111, щоб показати нам свої іграшки, це було занадто мило, щоб не поділитися.

Констебль Курт з поліції Південного округу прибув до будинку хлопчика, де він і показав йому безліч іграшок. Він також поспілкувався з дитиною та її батьками про те, що номер 111 потрібно використовувати лише в екстрених випадках.

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