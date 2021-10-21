На официальной фейсбук-странице полиции опубликовали запись разговора оператора с мальчиком. В подписи к видео указали, что "это было слишком мило, чтобы не поделиться".

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– Это полиция. Где произошла ваша чрезвычайная ситуация?

– Привет. Госпожа полицейская?

– Да, что случилось?

– Могу ли я кое-что сказать вам?

– Да, ты можешь.

– У меня есть игрушки для вас. Приходите посмотреть на них.

Диспетчер спросила у мальчика его адрес, но в этот момент трубку взял его отец. Он извинился за ошибку и сказал, что никакой необходимости в приезде полиции нет. Звонок закончился, но оператор решила порадовать малыша.

Она передала вызов свободным патрульным, сказав, что есть 4-летний, который очень хочет показать полиции свои игрушки. На него откликнулся офицер по имени Курт. Он приехал к ребенку, подтвердил "крутизну всех его игрушек" и показал ему полицейский автомобиль.

Также правоохранитель провел серьезную беседу с мальчиком и его родителями, подчеркнув, что звонить в полицию нужно только в экстренных случаях.

Запись разговора мальчика с диспетчером полиции: смотрите видео



Текст публикации на странице полиции Новой Зеландии:

Хотя мы не призываем детей звонить по номеру 111, чтобы показать нам свои игрушки, это было слишком мило, чтобы не поделиться.

Констебль Курт из полиции Южного округа прибыл к дому мальчика, где он и показал ему множество игрушек. Он также пообщался с ребенком и его родителями о том, что номер 111 нужно использовать только в экстренных случаях.