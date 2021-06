Новий персонаж: автори Among Us опублікували ролик з нагетсом, який продали за 100 тисяч доларів

На eBay відбувся продаж нагетса у вигляді персонажа Among Us. Його продали за 99 997 доларів.

Нещодавно користувач платформи eBay під ніком Polizna знайшов у складі промо-обіду курячий нагетс у формі товариша по команді з відомої гри Among Us. Курячий нагетс одразу був виставлений на продаж з назвою "McDonald's Among Us у формі нагетса від BTS Meal". Початкова ціна лота була 99 центів.

У п'ятницю, 4 червня, нагетс у вигляді персонажа з Among Us продали за 100 тисяч доларів.

Автори Among Us, які підтримували хайп навколо продажу, підсумували завершення саги коротким роликом у соціальних мережах. У ньому вони замінили самозванця на нагетс, назвавши його лаконічним The Nugg.

Сага про самородків закінчилася. Курячий самородок у формі Among Us продано за 99 997 доларів. Ось проклята данина дивному тижню, нехай переможець буде благословенний бобовою формою назавжди.

Попри те, що це жарт, деякі гравці почали просити додати його в гру.

