Курячий нагетс одразу був виставлений на продаж на eBay з назвою "McDonald's Among Us у формі нагетса від BTS Meal". Початкова ціна лота була 99 центів.

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1 червня вартість лоту складала понад 34 тисяч доларів, проте після того, як офіційний твітер Among Us розмістив лістинг у своїй стрічці – ціна товару різко виросла. За півтора дня до кінця аукціону лот отримав 156 заявок і на полудень середи, 2 червня, цінник досяг рекордної позначки в 50 900 доларів.

За 34 443,43 долара продається курячий самородок Among Us, і я не знаю, як до нього ставитися?

Аукціон завершиться у п'ятницю, 4 червня, коли один щасливий переможець придбає цей нагетс.

Опис товару

Харчовий продукт – має середній термін придатності близько 14 днів і буде доставлений до закінчення терміну придатності.

Автентичний курячий нагетс у формі героя гри Among Us з курчати, який виник з комбінованої їжі.

Нагетс Among Us з McDonald’s

Стан "вживаний". Поставляється поштою USPS першого класу.

Товар буде заморожений, а потім запакований без повітря, щоб забезпечити свіжість за допомогою безпечного способу доставки.



На Ebay розпочався аукціон за нагетс у формі героя відомої гри Among Us / Фото Ebay

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