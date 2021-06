Новый персонаж: авторы Among Us выпустили ролик с наггетсом, который продали за 100 000 долларов

На eBay состоялась продажа наггетса в виде персонажа Among Us. Его продали за 99 997 долларов.

Недавно пользователь платформы eBay под ником Polizna нашел в составе промо-обеда куриный наггетс в форме товарища по команде из известной игры Among Us. Куриный наггетс сразу был выставлен на продажу с названием "McDonald's Among Us в форме нагетса от BTS Meal". Начальная цена лота была 99 центов.

В пятницу, 4 июня, наггетс в виде персонажа из Among Us продали за 100 тысяч долларов.

Авторы Among Us, которые поддерживали хайп вокруг продажи, подытожили завершение саги коротким роликом в социальных сетях. В нем они заменили самозванца на наггетс, назвав его лаконичным The Nugg.

Сага о самородках закончилась. Куриный самородок в форме Among Us продан за 99 997 долларов. Вот проклятая дань странной неделе, пусть победитель будет благословлен бобовой формой навсегда.

Несмотря на то, что это шутка, некоторые игроки начали просить добавить его в игру.

