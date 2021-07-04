Нові постери з персонажами "Родини Адамсів 2" показали, що герої мультика робитимуть у відпустці
Джерело:твітер The Addams Family
Студія MGM представила нову серію плакатів з персонажами мультфільму "Родина Адамсів 2". Вони показують, що вся сім'я їде у відпустку і готова працювати над своєю засмагою.
Мультфільм "Родина Адамсів", який вийшов на екрани у 2019 році отримав несподіваний успіх. Картина зібрала по світу понад 200 мільйонів доларів при бюджеті стрічки 24 – 40 мільйонів. І вже у жовтні 2021 року глядачам покажуть сиквел, який приведе абсолютно неслухняну сімейку у відпустку.
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"Родина Адамсів 2" отримала кілька нових і дуже безглуздих постерів з персонажами на відпускну тематику. Кожен плакат позначений слоганом фільму "Не раді бачити вас знову".
Адамси відправляються в жахливу пригоду. Новий трейлер вийде в середу. Addams Family 2 тільки в кінотеатрах з 1 жовтня
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