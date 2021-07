Мультфільм "Родина Адамсів", який вийшов на екрани у 2019 році отримав несподіваний успіх. Картина зібрала по світу понад 200 мільйонів доларів при бюджеті стрічки 24 – 40 мільйонів. І вже у жовтні 2021 року глядачам покажуть сиквел, який приведе абсолютно неслухняну сімейку у відпустку.

Це цікаво Чому слоти стали найпопулярнішими ігровими автоматами у всьому світі

"Родина Адамсів 2" отримала кілька нових і дуже безглуздих постерів з персонажами на відпускну тематику. Кожен плакат позначений слоганом фільму "Не раді бачити вас знову".

Адамси відправляються в жахливу пригоду. Новий трейлер вийде в середу. Addams Family 2 тільки в кінотеатрах з 1 жовтня



Пагслі з динамітною шашкою в трубці плавальної маски / Фото твітер The Addams Family



Уензді з восьминогом / Фото твітер The Addams Family



Кузен Ітт в сонцезахисних окулярах і капелюсі / Фото твітер The Addams Family



Дядько Фестер в купальному костюмі / Фото твітер The Addams Family



Дворецький Ларч з подушкою для шиї / Фото твітер The Addams Family



Річ зависає з гавайської лялькою / Фото твітер The Addams Family



Бабуся з фотоапаратом / Фото твітер The Addams Family



Гомес з гавайським вінком / Фото твітер The Addams Family



Мортиша з дивним коктейлем / Фото твітер The Addams Family

До теми У мережі показали перший тизер фанатського фільму по іграх The Last of Us: відео