Нова настільна гра Alien за мотивами стрічки "Чужий" дозволить переписати історію Ностромо

У космосі ніхто не почує ваш крик. Ви не можете перемогти Чужого, але ви можете використати предмети, щоб тримати його в страху, поки не втечете.

Один з найбільш знакових науково-фантастичних фільмів жахів Голлівуду від режисера Рідлі Скотта "Чужий" представили в абсолютно новому світлі. Компанія з виробництва іграшок та настільних ігор Ravensburger презентувала настолку за мотивами гри – Alien: Fate of the Nostromo.

До теми Святкуємо Міжнародний день настільних ігор: 10 фактів про культуру, яка підкорила весь світ

Проте у грі є певна особливість. На відміну від стрічки "Чужий" Рідлі Скотта, яка завжди закінчується однаково, настільна гра дозволяє переписати історію "Ностромо". Завдання і способи пережити напад Чужого у грі кожен раз різні, і всі вони відсилають до певних фраз або дій персонажів з оригінального фільму.

Наша мета – зіграти у фільм! Я хотів передати цю напругу і хвилювання, які так зачаровують у цій картині. Наша мета полягає в тому, щоб відтворити ці моменти напруги, коли ви просуваєтеся через "Ностромо", щоб забратися звідти, поки ця кровожерна істота бродить по залах, вентиляційних отворах тощо,

– сказав дизайнер гри Скотт Роджерс.



Настільна гра Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

У грі беруть участь від 1 до 5 осіб. Гравцям Alien: Fate of the Nostromo пропонується відчути себе в ролі екіпажу фантастичного космічного корабля "Ностромо" – Ріплі, Ламберта, Паркера, Бретта або Далласа. По ходу гри вони збирають металобрухт, створюють предмети і виконують різні завдання. Екіпаж буде втрачати та набирати бойовий дух, стикаючись з Чужим та іншими ситуаціями. Якщо моральний дух екіпажу досягає нуля, гравці програють.



Ігрове поле настолки Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

Перемогти Чужого майже неможливо. Зробити це можна лише під кінець партії, але й тут шансів не особливо багато. Основне завдання – просто вижити і втекти. Спочатку гравцям доведеться розійтися по кораблю, щоб виконати ті чи інші завдання. Потім – зібратися разом, і ось тут стане особливо спекотно, адже загинути можуть всі разом.



Килимки для гравців гри Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

Виконавши свої початкові цілі, гравці стикаються з однією з п'яти завершальних місій, кожна з яких має унікальний набір вимог. Гравці повинні одночасно виконати вимоги фінальної місії, щоб виграти гру.

Ще один цікавий момент гри – науковий співробітник андроїд Еш, який буде саботувати дії гравців, знищувати ресурси й тим самим збільшувати шанси на перемогу Чужого та змушувати команду втрачати бойовий дух. Гравці можуть ввести його для складнішої гри. Проте додавати Еша чи ні – справа самих гравців.



Карти зустрічей гри Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

Настільна гра Alien: Fate of the Nostromo буде доступна з 1 серпня. Її ціна складе 30 доларів (830 гривень).