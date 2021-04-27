У космосі ніхто не почує ваш крик. Ви не можете перемогти Чужого, але ви можете використати предмети, щоб тримати його в страху, поки не втечете.

Один из самых знаковых научно-фантастических фильмов ужасов Голливуда от режиссера Ридли Скотта "Чужой" представили в совершенно новом свете. Компания по производству игрушек и настольных игр Ravensburger презентовала настолку по мотивам игры – Alien: Fate of the Nostromo.

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Однако в игре есть определенная особенность. В отличие от ленты "Чужой" Ридли Скотта, которая всегда заканчивается одинаково, настольная игра позволяет переписать историю "Ностромо". Задачи и способы пережить нападение Чужого в игре каждый раз разные, и все они отсылают к определенным фразам или действиям персонажей из оригинального фильма.

Наша цель – сыграть в фильм! Я хотел передать это напряжение и волнение, которые так завораживают в этой картине. Наша цель состоит в том, чтобы воссоздать эти моменты напряжения, когда вы продвигаетесь через "Ностромо", чтобы убраться оттуда, пока это кровожадное существо бродит по залам, вентиляционным отверстиям и тому подобное,

– сказал дизайнер игры Скотт Роджерс.



Настольная игра Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

В игре участвуют от 1 до 5 человек. Игрокам Alien: Fate of the Nostromo предлагается почувствовать себя в роли экипажа фантастического космического корабля "Ностромо" – Рипли, Ламберта, Паркера, Бретта или Далласа. По ходу игры они собирают металлолом, создают предметы и выполняют различные задания. Экипаж будет терять и набирать боевой дух, сталкиваясь с Чужим и другими ситуациями. Если моральный дух экипажа достигает нуля, игроки проигрывают.



Игровое поле настолки Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

Победить Чужого почти невозможно. Сделать это можно только под конец партии, но и здесь шансов не особо много. Основная задача – просто выжить и убежать. Сначала игрокам придется разойтись по кораблю, чтобы выполнить те или иные задания. Потом – собраться вместе, и вот тут станет особенно жарко, ведь погибнуть могут все вместе.



Коврики для игроков игры Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

Выполнив свои первоначальные цели, игроки сталкиваются с одной из пяти завершающих миссий, каждая из которых имеет уникальный набор требований. Игроки должны одновременно выполнить требования финальной миссии, чтобы выиграть игру.

Еще один интересный момент игры – научный сотрудник андроид Эш, который будет саботировать действия игроков, уничтожать ресурсы и тем самым увеличивать шансы на победу Чужого и заставлять команду терять боевой дух. Игроки могут ввести его для более сложной игры. Однако добавлять Эша или нет – дело самих игроков.



Карты встреч игры Alien: Fate of the Nostromo / Фото 20th Century / Ravensburger

Настольная игра Alien: Fate of the Nostromo будет доступна с 1 августа. Ее цена составит 30 долларов (830 гривен).