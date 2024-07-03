У Німеччині поліцейський втратив роботу за крадіжку сиру: він поцупив 180 кілограмів

У Німеччині з роботи звільнили правоохоронця, який вкрав 180 кілограмів сиру чедер з перекинутої вантажівки. Вражає, але він працював у дорожній поліції.

Це означає, що саме він повинен був забезпечити охорону місця аварії під час операції. Однак щось пішло "не за планом". Він під'їхав на поліцейському автобусі до пошкодженого контейнера вантажівки і попросив співробітника евакуатора передати йому кілька упаковок сиру.

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Загалом він викрав дев'ять упаковок сиру, кожна вагою 20 кілограмів і вартістю 554 євро.

Частину упаковок він приніс в офіс, а решту – забрав додому та роздав друзям.

Як це прокоментував сам правоохоронець

У своєму зверненні поліцейський заявив, що сир практично нічого не вартий, і що він хотів врятувати його від знищення. Також він запевнив, що сам взагалі не їсть сир чедер.

Суд подивився на це інакше: чоловік скоїв крадіжку під час виконання службових обов'язків у формі і з табельною зброєю.

Своєю поведінкою підсудний завдав великої шкоди репутації поліції країни,

– мовиться у вироку.

Раніше ми писали про жінку з Німеччини, яка звернулася до поліції, бо в неї вкрали 30 літрів пива. Ця історія набула неочікуваної розв'язки.