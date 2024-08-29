Не має телефона і харчується на смітнику: найдивніший мільйонер зізнався, як заробив гроші

У Німеччині живе найдивніший мільйонер у світі. Попри великі статки він харчується зі смітника та не хоче купувати собі мобільного телефона, оскільки це додаткових 10 євро витрат на місяць.

Мільйонера звати Хайнц і йому 80 років. Зараз на його рахунку було близько 700 тисяч євро, проте він їх зняв та купив свій 10 будинок.

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Як живе пенсіонер

У ще одному банку у нього є на рахунку 100 тисяч євро. Це – депозит, щоб отримувати відсотки.

Чоловік живе в будинку своїх батьків, який потребує ремонту. Він не дозволяє собі вишуканого одягу чи відпочинку. Сьогодні його єдина розкіш – доступ до інтернету та ноутбук.

Я використовую його, щоб дивитися економічні звіти на YouTube. Якби я хотів мати мобільний телефон, то це коштувало б мені додаткових 10 євро на місяць,

– зазначає він.

Чоловік каже, що на їжу він витрачає менш як 5 євро на місяць.

"Я не витрачаю навіть п'ять євро на місяць на їжу. Я можу купити трохи олії для смаження, коли вона закінчується. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітнику. Люди викидають стільки, що можна було б нагодувати цілу сім'ю! Наприклад, купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту викидають у смітник", – сказав він.

Як чоловіку вдалося стати мільйонером

80-річний пенсіонер зізнався, що секрет його успіху – це ощадливість. Німець каже, що у школі у нього не було високих оцінок: він навчався на слюсаря, потім став електриком, а згодом працював у школі. Зараз він отримує пенсію у розмірі 3600 євро з колишньої роботи державного службовця в управлінні телекомунікацій.

Усі свої будинки чоловік здає в оренду та заробляє на цьому. Нерухомість він вважає найкращим капіталовкладенням.