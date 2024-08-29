Миллионера зовут Хайнц и ему 80 лет.

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Как живет пенсионер

Сейчас на его счету было около 700 тысяч евро., однако он их снял и купил свой 10 дом. В еще одном банке у него есть на счету 100 тысяч евро. Это– депозит, чтобы получать проценты.

Человек живет в доме своих родителей, нуждающийся в ремонте. Он не позволяет себе изысканной одежды или отдыха. Сегодня его единственная роскошь– доступ в интернет и ноутбук.

Я использую его, чтобы смотреть экономические отчеты на YouTube. Если бы я хотел иметь мобильный телефон, то это стоило бы мне дополнительных 10 евро в месяц,

– отмечает он.

Человек говорит, что на еду он тратит менее 5 евро в месяц.

"Я не трачу даже пять евро в месяц на еду. Я могу купить немного масла для жарки, когда она кончается. Но большую часть еды я нахожу в помойке. Люди выбрасывают столько, что можно было бы накормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные выбрасывают в мусорник",– сказал он.

Как мужчине удалось стать миллионером

80-летний пенсионер признался, что секрет его успеха– это бережливость. Немец говорит, что в школе у него не было высоких оценок: он учился на слесаря, потом стал электриком, а потом работал в школе. Сейчас он получает пенсию в размере 3600 евро по прежней работе государственного служащего в управлении телекоммуникаций.

Все свои дома мужчина сдает в аренду и зарабатывает на этом. Недвижимость считает лучшим капиталовложением.