Люди зі схожими проблемами нерідко звертаються за допомогою до тату-майстрів, які здатні приховати шрам, а разом із тим прикрасити тіло красивим малюнком. Справжні професіонали можуть впоратися із цим завданням так, що ніхто навіть і не здогадається, що насправді приховує татуювання.
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#1
Фото з інстаграму camurtattoo
#2
Фото Reddit / catlicker9000
#3
Фото Reddit / ImaGeisha4u
#4
Фото Reddit / Yulinka17
#5
Фото з інстаграму pinkdermographie
#6
Фото з інстаграму pinkdermographie
#7
Фото з інстаграму medikaldovmeler
#8
Фото з інстаграму hellcock
#9
Фото з інстаграму screaminktattoos_
#10
Фото з інстаграму danasha.tattoo
#11
Фото з інстаграму raquelgauthier
#12
Фото з інстаграму michallyszczarz_dotbull
#13
Фото з інстаграму tattooer_nina
#14
Фото з інстаграму pekarei_fischamend
#15
Фото Reddit / lyricalpoet66
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