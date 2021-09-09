Люди зі схожими проблемами нерідко звертаються за допомогою до тату-майстрів, які здатні приховати шрам, а разом із тим прикрасити тіло красивим малюнком. Справжні професіонали можуть впоратися із цим завданням так, що ніхто навіть і не здогадається, що насправді приховує татуювання.

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#1

Фото з інстаграму camurtattoo

#2

Фото Reddit / catlicker9000

#3

Фото Reddit / ImaGeisha4u

#4

Фото Reddit / Yulinka17

#5

Фото з інстаграму pinkdermographie

#6

Фото з інстаграму pinkdermographie

#7

Фото з інстаграму medikaldovmeler

#8

Фото з інстаграму hellcock

#9

Фото з інстаграму screaminktattoos_

#10

Фото з інстаграму danasha.tattoo

#11

Фото з інстаграму raquelgauthier

#12

Фото з інстаграму michallyszczarz_dotbull

#13

Фото з інстаграму tattooer_nina

#14

Фото з інстаграму pekarei_fischamend

#15

Фото Reddit / lyricalpoet66

До теми До і після: 15 разів, коли майстри перекрили жахливі татуювання і отримали неймовірний результат