Герої нашої добірки – саме такі люди. Вони пошкодували про свої татуювання, і звернулися за кваліфікованою допомогою. І, на щастя, наступні спроби були більш вдалими.
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На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Fixed Tattoos, де люди публікують фото до і після того, як вони переробили невдалі татуювання. Пропонуємо вам переглянути найбільш вражаючі результати. Важко навіть повірити, що колись на місці цих тату-шедеврів були інші зображення.
#1
Фото Reddit / express_sushi49
#2
Фото Reddit / dwdwaterdrop
#3
Фото Reddit / alex_santucci_tattooer
#4
Фото Reddit / m-o-u-se
#5
Фото Reddit / micha_h_artwork
#6
Фото Reddit / DarkStarFTW
#7
Фото Reddit / shaldaya
#8
Фото Reddit / gorilaink
#9
Фото Reddit / Back2Beantown
#10
Фото Reddit / dwdwaterdrop
#11
Фото Reddit / shaldaya
#12
Фото Reddit / dwdwaterdrop
#13
Фото Reddit / sinanyldz_tattooer
#14
Фото Reddit / stlkersally
#15
Фото Reddit / butteryuzzies
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