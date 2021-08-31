Герої нашої добірки – саме такі люди. Вони пошкодували про свої татуювання, і звернулися за кваліфікованою допомогою. І, на щастя, наступні спроби були більш вдалими.

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На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Fixed Tattoos, де люди публікують фото до і після того, як вони переробили невдалі татуювання. Пропонуємо вам переглянути найбільш вражаючі результати. Важко навіть повірити, що колись на місці цих тату-шедеврів були інші зображення.

#1

Фото Reddit / express_sushi49

#2

Фото Reddit / dwdwaterdrop

#3

Фото Reddit / alex_santucci_tattooer

#4

Фото Reddit / m-o-u-se

#5

Фото Reddit / micha_h_artwork

#6

Фото Reddit / DarkStarFTW

#7

Фото Reddit / shaldaya

#8

Фото Reddit / gorilaink

#9

Фото Reddit / Back2Beantown

#10

Фото Reddit / dwdwaterdrop

#11

Фото Reddit / shaldaya

#12

Фото Reddit / dwdwaterdrop

#13

Фото Reddit / sinanyldz_tattooer

#14

Фото Reddit / stlkersally

#15

Фото Reddit / butteryuzzies

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