Люди со схожими проблемами нередко обращаются за помощью к тату-мастерам, которые способны скрыть шрам, а вместе с тем украсить тело красивым рисунком. Настоящие профессионалы могут справиться с этой задачей так, что никто даже и не догадается, что на самом деле скрывает татуировка.
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#1
Фото из инстаграма camurtattoo
#2
Фото Reddit / catlicker9000
#3
Фото Reddit / ImaGeisha4u
#4
Фото Reddit / Yulinka17
#5
Фото из инстаграма pinkdermographie
#6
Фото из инстаграма pinkdermographie
#7
Фото из инстаграма medikaldovmeler
#8
Фото из инстаграма hellcock
#9
Фото из инстаграма screaminktattoos_
#10
Фото из инстаграма danasha.tattoo
#11
Фото из инстаграма raquelgauthier
#12
Фото из инстаграмаmichallyszczarz_dotbull
#13
Фото из инстаграма tattooer_nina
#14
Фото из инстаграма pekarei_fischamend
#15
Фото Reddit / lyricalpoet66
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