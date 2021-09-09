Люди со схожими проблемами нередко обращаются за помощью к тату-мастерам, которые способны скрыть шрам, а вместе с тем украсить тело красивым рисунком. Настоящие профессионалы могут справиться с этой задачей так, что никто даже и не догадается, что на самом деле скрывает татуировка.

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#1

Фото из инстаграма camurtattoo

#2

Фото Reddit / catlicker9000

#3

Фото Reddit / ImaGeisha4u

#4

Фото Reddit / Yulinka17

#5

Фото из инстаграма pinkdermographie

#6

Фото из инстаграма pinkdermographie

#7

Фото из инстаграма medikaldovmeler

#8

Фото из инстаграма hellcock

#9

Фото из инстаграма screaminktattoos_

#10

Фото из инстаграма danasha.tattoo

#11

Фото из инстаграма raquelgauthier

#12

Фото из инстаграмаmichallyszczarz_dotbull

#13

Фото из инстаграма tattooer_nina

#14

Фото из инстаграма pekarei_fischamend

#15

Фото Reddit / lyricalpoet66

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