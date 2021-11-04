Незвичний конкурс двійників: у Японії шукають людей схожих на тих, що мешкали 1800 років тому

В японській префектурі Тотторі оголосили конкурс двійників серед громадян країни. Проте це буде незвичайний конкурс.

У Японії за допомогою генетичного аналізу інформації створили тривимірний портрет людини, що мешкала в районі Тотторі 1800 років тому. Зовнішність чоловіка відтворили за фрагментами черепа, знайдених археологами.

Це цікаво Як обрати зручну та безпечну ігрову платформу: особливості сучасного онлайн-казино

Таку технологію в країні застосували вперше. Користувачі мереж висловили думку, що цей молодий чоловік дуже схожий на сучасну людину.

Щоб викликати суспільний інтерес, у соціальних мережах кинули клич – влада планує відшукати якомога більше людей, схожих на стародавнього чоловіка. Участь у конкурсі можуть приймати усі охочі будь-якого віку: як чоловіки, так і жінки.



Тривимірний портрет людини, що мешкала в районі Тотторі 1800 років тому / Фото Yomiuri

До теми Змінює все: чарівні фото людей до та після того, як їх попросили усміхнутися

Організатори конкурсу планують вибрати десятьох переможців до січня 2022 року. Переможцям конкурсу в травні обіцяють організувати мандрівку Японією.