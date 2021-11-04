В Японии с помощью генетического анализа информации создали трехмерный портрет человека, который жил в районе Тоттори 1800 лет назад. Внешность мужчины воссоздали по фрагментам черепа, найденным археологами.

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Такую технологию в стране применили впервые. Пользователи сетей высказали мнение, что этот молодой мужчина очень похож на современного человека.

Чтобы вызвать общественный интерес, в социальных сетях бросили клич – власти планируют отыскать как можно больше людей, похожих на древнего мужчину. Участие в конкурсе могут принимать все желающие любого возраста: как мужчины, так и женщины.



Трехмерный портрет человека, что жил в районе Тоттори 1800 лет назад / Фото Yomiuri

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Организаторы конкурса планируют выбрать десять победителей к январю 2022 года. Победителям конкурса в мае обещают организовать путешествие по Японии.