24 Канал розповідає про незвичайні, цікаві та дуже милі рухи світу. Від традиції обв'язувати дерева або партизанського садівництва до руху з камінцями, які яскраво розмальовують та залишають у таємних місцях.

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Yarn Bombing

Ви точно знаєте, що це таке, просто могли не знати, як це називається. "Ярнбомбінг" – це вид вуличного мистецтва, коли дерева одягають у яскраві в’язані вироби. В'язані полотна обмотують не тільки навколо дерев, а й різних об’єктів громадського користування – лавки, статуї, сходи, будинки. Замість фарби з балончика чи крейди митці використовують пряжу. Yarn Bombing має величезну спільноту по всьому світу.



В'язані дерева / Фото Pexels

Guerrilla Gardening

Або як ще називають цей рух – партизанське садівництво. Прихильники цього руху таємно висаджують рослини на занедбаних громадських або приватних ділянках. Люди перетворюють пустельні, занедбані міські території на жваві зелені зони або врожайні громадські сади. Цей рух не про якийсь протест, а радше спільнота, що виступає за красивіший міський простір.



Що таке партизанське садівництво / Фото Pexels

Travelling Teddy Bear

В рамках цього руху плюшевого ведмедика передають від людини до людини або беруть із собою в подорожі та фотографують у різних місцях світу. Хтось зробив ведмедику сторінку в Instagram. У своєму блозі плюшевий герой розповідає про відомі й не тільки місця по всьому світу.



Ведмедик, що подорожує світом / Фото The Travelling Teddy Bear

Kindness Rocks Project

Kindness Rocks Project або "Камінці доброти" – це дуже класний рух, учасники якого по всьому світу розмальовують камінці милими малюнками та ховають їх у різних місцях. Ідея така – хто знайде камінець, обов'язково посміхнеться та підніме собі настрій.



Камінці добра / Фото The Kindness Rocks Project

Що таке Duck Duck Jeep?

Раніше 24 Канал розповідав про дуже милу та цікаву традицію, яка існує серед власників Jeep. Люди залишають на автомобілях маленьких гумових качок на знак компліменту та підняття настрою.

Початок цій традиції поклала ще у 2020 році мешканка Алабами Еллісон Парламент. На жаль, Елісон пішла з життя, але її справу досі підтримують мільйони людей.