Користувачка TikTok Anastasia Muar розповіла нещодавно, як її з чоловіком джипу зробили комплімент у вигляді гумової іграшкової качки. Дівчина з України, але зараз живе в Канаді. Розповідає про своє життя та місцеві традиції. Одна з них стосується автомобілів Jeep. Хоча це не зовсім лише канадська історія.

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Власниця Jeep отримала гумову качку від таємного поціновувача

Анастасія записала відео, в якому показала, що її джипу яскраво-рожевого кольору зробили комплімент... у вигляді маленької гумової качки.

Це має дуже цікаве значення, бо так у Північній Америці власники великих джипів роблять компліменти іншим джипам,

– розповіла дівчина.

Традиція залишати гумову качку власникам Jeep: дивіться відео

Зазвичай, отримавши такий комплімент, власники джипів складають їх на торпеді машини. У деяких збирається чимала колекція, яка тішить як власників Jeep, так і інших учасників дорожнього руху. Виходить така собі гра у каченят.

Традиція Duck Duck Jeep

Побачити гумову качечку на капоті чи дзеркалі свого авто – звична справа для власників Jeep по всьому світу. Ця мила традиція називається Jeep ducking або Duck Duck Jeep. Вона з'явилася влітку 2020 року під час пандемії. Мешканка Алабами Еллісон Парламент, яка родом з Канади, після неприємної сварки в магазині вирішила підняти настрій собі та іншим. Вона залишила іграшкову качку на чужому джипі з короткою запискою "Гарний Jeep". Власник машини побачив це і порадив викласти історію в соцмережі. Допис миттєво став вірусним і перетворився на глобальний рух підтримки та взаємної доброти.



Що таке Duck Duck Jeep / Фото з igot_ducked

Сьогодні водії публікують фото своїх знахідок під хештегом #DuckDuckJeep, а спільнота у соцмережах налічує сотні тисяч учасників. Колекції гумових каченят на торпедах стали навіть візитівкою бренду Jeep. Хоча серед автомобілістів і досі точаться суперечки – дехто вважає, що традиція має стосуватися лише класичних моделей на кшталт Wrangler, тоді як інші залишають іграшки на будь-яких джипах. Також водії наголошують, що купувати та ставити качку самим собі не можна, адже весь сенс полягає саме у несподіваному прояві доброти від незнайомця чи як комплімент кольору авто.



Гігантська жовта качка на автосалоні у Детройті у 2022 році / Фото Greg Rasa

Цей неофіційний флешмоб став настільки масштабним, що автомобільний гігант Stellantis (виробник Jeep) у 2022 році офіційно підтримав рух і привіз на автосалон у Детройті найбільшу у світі надувну качку. Окрім розваги, тренд приносить і реальну користь: власники авто постійно влаштовують тематичні благодійні збори, залучаючи кошти для підтримки ветеранів, медичних центрів та дитячих лікарень. Засновниця руху Еллісон Парламент раптово пішла з життя у червні 2024 року, але започаткована нею традиція продовжує жити на дорогах.