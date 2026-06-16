Пользовательница TikTok Анастасия Муар недавно рассказала, как ей и ее мужу подарили в качестве комплимента резиновую игрушечную утку. Девушка родом из Украины, но сейчас живет в Канаде. Рассказывает о своей жизни и местных традициях. Одна из них касается автомобилей Jeep. Хотя это не совсем только канадская история.

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Владелица Jeep получила резиновую утку от тайного поклонника

Анастасия записала видео, в котором показала, что ее джипу ярко-розового цвета сделали комплимент... в виде маленькой резиновой утки.

Это имеет очень интересное значение, потому что так в Северной Америке владельцы больших джипов делают комплименты другим джипам,

– рассказала девушка.

Традиция оставлять резиновую утку владельцам Jeep: смотрите видео

Обычно, получив такой комплимент, владельцы джипов кладут их на приборную панель машины. У некоторых собирается немалая коллекция, которая радует как владельцев Jeep, так и других участников дорожного движения. Получается такая себе игра в уток.

Традиция Duck Duck Jeep

Увидеть резиновую утку на торпеде или зеркале своего авто – привычное дело для владельцев Jeep по всему миру. Эта милая традиция называется Jeep ducking или Duck Duck Jeep. Она появилась летом 2020 года во время пандемии. Жительница Алабамы Эллисон Парламент, родом из Канады, после неприятной ссоры в магазине решила поднять настроение себе и другим. Она оставила игрушечную утку на чужом джипе с короткой запиской "Красивый Jeep". Владелец машины увидел это и посоветовал выложить историю в соцсети. Пост мгновенно стал вирусным и превратился в глобальное движение поддержки и взаимной доброты.



Что такое Duck Duck Jeep / Фото с igot_ducked

Сегодня водители публикуют фото своих находок под хэштегом #DuckDuckJeep, а сообщество в соцсетях насчитывает сотни тысяч участников. Коллекции резиновых уток на приборных панелях стали даже визитной карточкой бренда Jeep. Хотя среди автомобилистов до сих пор ведутся споры – некоторые считают, что традиция должна касаться только классических моделей вроде Wrangler, тогда как другие оставляют игрушки на любых джипах. Также водители отмечают, что покупать и ставить утку самому себе нельзя, ведь весь смысл заключается именно в неожиданном проявлении доброты со стороны незнакомца или в качестве комплимента цвету автомобиля.



Гигантская желтая утка на автосалоне в Детройте в 2022 году / Фото Greg Rasa

Этот неофициальный флешмоб стал настолько масштабным, что автомобильный гигант Stellantis (производитель Jeep) в 2022 году официально поддержал движение и привез на автосалон в Детройте самую большую в мире надувную утку. Помимо развлечения, тренд приносит и реальную пользу: владельцы авто постоянно устраивают тематические благотворительные сборы, привлекая средства для поддержки ветеранов, медицинских центров и детских больниц. Основательница движения Эллисон Парламент внезапно ушла из жизни в июне 2024 года, но заложенная ею традиция продолжает жить на дорогах.