Під час виборчої кампанії 2020 року в Боснії та Герцеговині політики вдалися до досить незвичайних методів агітації, щоб здобути прихильність виборців. І, схоже, їхній винахідливості можуть позаздрити навіть українські гречкосії.

Зокрема, міністерство агрокультури організувало роздачу вагітних телиць у місті Білеча прямісінько перед молочним заводом, що належав кандидату на посаду мера.

Дивіться також Макрон показав російські бази, які треба бомбити: у ворога вже підгорає

Не менш оригінальним був і мер муніципалітету Соколац, який перед виборами передав 15 відгодованих курей та 90 кілограмів корму місцевим жінкам.

Ці приклади демонструють, що креативність політичної агітації не знає кордонів, проте такі методи викликають питання щодо етики та довгострокової ефективності таких підходів. Transparency International, яка зафіксувала ці інциденти, підкреслює потребу в більшій прозорості та відповідальності в період виборчих кампаній.



Роздача вагітних телиць / Фото Transparency International

Додамо, що деякі українські політики також грішать гречкосійством напередодні виборів. У такий спосіб вони хочуть здобути прихильність незахищених верств населення. Простіше кажучи: вони прагнуть купити голоси виборців.

Раніше ми писали, що у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який став першим від моменту коронації. Портрет художника Джонатана Єо зображує Чарльза, але публіка сприйняла це неоднозначно.