Сажотрус чистив старий камін і помітив усередині щось незвичайне: що це було
Джерело:Daily Star
Британка викликала чоловіка, на ім'я Ніл Джаррет, аби той прочистив старий камін. Однак те, що чоловік виявив усередині димоходу, шокувало їх обох.
Сажотрус просто мав позбутися пір'я, що випадало з каміна.
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Спочатку чоловік подумав, що причиною випадіння пір'я може бути мертва тварина. Він також вирішив, що це результат недавньої негоди, оскільки мешканка не чула жодного руху з димоходу.
Що це було насправді
На подив Ніла, винуватицею виявилася "буйна" чайка, яка в паніці кинулася на чоловіка.
Я ніяк не очікував, що це буде живий птах. Я подумав, що це може бути молодий голуб. Для мене це вперше. Мені довелося поборотися з чайкою, щоб витягнути її. Маленькій невдячній тварині не подобалося те, що відбувалося. Вона була трохи більш буйною, просто через свій розмір,
– сказав сажотрус.
На думку фахівця, чайка могла опинитися в димоході через гніздові звички. Сажотрус припустив, що птах, імовірно, просидів у димоході кілька днів і, ймовірно, був сильно зневоднений.