Сажотрус чистив старий камін і помітив усередині щось незвичайне: що це було

Британка викликала чоловіка, на ім'я Ніл Джаррет, аби той прочистив старий камін. Однак те, що чоловік виявив усередині димоходу, шокувало їх обох.

Сажотрус просто мав позбутися пір'я, що випадало з каміна.

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Спочатку чоловік подумав, що причиною випадіння пір'я може бути мертва тварина. Він також вирішив, що це результат недавньої негоди, оскільки мешканка не чула жодного руху з димоходу.

Що це було насправді

На подив Ніла, винуватицею виявилася "буйна" чайка, яка в паніці кинулася на чоловіка.

Я ніяк не очікував, що це буде живий птах. Я подумав, що це може бути молодий голуб. Для мене це вперше. Мені довелося поборотися з чайкою, щоб витягнути її. Маленькій невдячній тварині не подобалося те, що відбувалося. Вона була трохи більш буйною, просто через свій розмір,

– сказав сажотрус.



У каміні була чайка / Фото PA

На думку фахівця, чайка могла опинитися в димоході через гніздові звички. Сажотрус припустив, що птах, імовірно, просидів у димоході кілька днів і, ймовірно, був сильно зневоднений.