Трубочист просто должен был избавиться от перьев, что выпадало из камина.

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Сначала мужчина подумал, что причиной выпадения перьев может быть мертвое животное. Он также решил, что это результат недавней непогоды, поскольку жительница не слышала никакого движения из дымохода.

Что это было на самом деле

К удивлению Нила, виновницей оказалась "буйная" чайка, которая в панике бросилась на мужчину.

Я никак не ожидал, что это будет живая птица. Я подумал, что это может быть молодой голубь. Для меня это впервые. Мне пришлось побороться с чайкой, чтобы вытащить ее. Маленькому неблагодарному животному не нравилось то, что происходило. Она была немного более буйной, просто из-за своего размера,

– сказал трубочист.



В камине была чайка / Фото PA

По мнению специалиста, чайка могла оказаться в дымоходе из-за гнездовых привычек. Трубочист предположил, что птица, вероятно, просидела в дымоходе несколько дней и, вероятно, была сильно обезвожена.