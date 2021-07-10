На твітер-сторінці Images Generated By AI Machines ("Зображення, згенеровані штучним інтелектом") публікують картинки, які нейромережі створюють за запитами користувачів інтернету. Результат їхньої роботи не залишає байдужим – картинки виходять красивими, смішними, моторошними чи напрочуд дивними.

Це цікаво Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм

Аби отримати зображення за своїм запитом, потрібно опублікувати у твітері допис з бажаним набором слів та позначити акаунт Images Generated By AI Machines – результат прийде у відповідь.

Ви також можете спробувати, як це працює, та побачити візуалізацію власних фантазій, а поки що Розваги 24 підготували для вас добірку вже готових картинок, згенерованих штучним інтелектом.

"Галактика, що тане"

"Діра імпресіоністичної ящірки"

"Стімпанк дистопія"

"Сирена в лісі"

"Вікторіанський мисливець на монстрів"

"Інтер'єр космічного корабля 80-их"

"Океан неонової веселки"

"Тюремний космічний корабель McDonald's"

"Слайм-аквапарк"

"Імпресіоністична IKEA"

Акаунт дуже швидко став популярним – з середини червня 2021 року на нього підписалося понад 25 тисяч людей. Адміністратор сторінки з кожним днем отримував все більше запитів від користувачів твітера і невдовзі вже не зміг впоратися з такою кількістю повідомлень.

Тому він вирішив створити інструкцію, аби усі охочі змогли створити власні картинки без тривалого очікування. Підписники спробували, і були в захваті від результату. З того часу сторінку заполонили роботи не лише автора ідеї, а і його послідовників. Варто визнати, що у них виходить не гірше – ось кілька прикладів.

"Яблучний сік"

"Сад восьминога"

"Бейсбол у стилі японської гравюри по дереву"

"Дівчата у тіктоці"

"Котячий показ мод"

"Латиноамериканські люди-краби"

"Фантастичний міський пейзаж"