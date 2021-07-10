На твітер-сторінці Images Generated By AI Machines ("Зображення, згенеровані штучним інтелектом") публікують картинки, які нейромережі створюють за запитами користувачів інтернету. Результат їхньої роботи не залишає байдужим – картинки виходять красивими, смішними, моторошними чи напрочуд дивними.
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Аби отримати зображення за своїм запитом, потрібно опублікувати у твітері допис з бажаним набором слів та позначити акаунт Images Generated By AI Machines – результат прийде у відповідь.
Ви також можете спробувати, як це працює, та побачити візуалізацію власних фантазій, а поки що Розваги 24 підготували для вас добірку вже готових картинок, згенерованих штучним інтелектом.
"Галактика, що тане"
"Діра імпресіоністичної ящірки"
"Стімпанк дистопія"
"Сирена в лісі"
"Вікторіанський мисливець на монстрів"
"Інтер'єр космічного корабля 80-их"
"Океан неонової веселки"
"Тюремний космічний корабель McDonald's"
"Слайм-аквапарк"
"Імпресіоністична IKEA"
Акаунт дуже швидко став популярним – з середини червня 2021 року на нього підписалося понад 25 тисяч людей. Адміністратор сторінки з кожним днем отримував все більше запитів від користувачів твітера і невдовзі вже не зміг впоратися з такою кількістю повідомлень.
Тому він вирішив створити інструкцію, аби усі охочі змогли створити власні картинки без тривалого очікування. Підписники спробували, і були в захваті від результату. З того часу сторінку заполонили роботи не лише автора ідеї, а і його послідовників. Варто визнати, що у них виходить не гірше – ось кілька прикладів.