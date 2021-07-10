На твитер-странице Images Generated By AI Machines ("Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом") публикуют картинки, которые нейросети создают по запросам пользователей интернета. Результат их работы не оставляет равнодушным – картинки получаются красивыми, смешными, жуткими или удивительно странными.
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Чтобы получить изображение по своему запросу, нужно опубликовать в твитере пост с желаемым набором слов и обозначить аккаунт Images Generated By AI Machines – результат придет в ответ.
Вы также можете попробовать, как это работает, и увидеть визуализацию собственных фантазий, а пока Развлечения 24 подготовили для вас подборку уже готовых картинок, сгенерированных искусственным интеллектом.
"Галактика, что тает"
"Дыра импрессионистичной ящерицы"
"Стимпанк дистопия"
"Сирена в лесу"
"Викторианский охотник на монстров"
"Интерьер космического корабля 80-х"
"Океан неоновой радуги"
"Тюремный космический корабль McDonald's"
"Слайм-аквапарк"
"Импрессионистичная IKEA"
Аккаунт очень быстро стал популярным – с середины июня 2021 года на него подписалось более 25 тысяч человек. Администратор страницы с каждым днем получал все больше запросов от пользователей твитера и вскоре уже не смог справиться с таким количеством сообщений.
Поэтому он решил создать инструкцию, чтобы все желающие смогли создать собственные картинки без длительного ожидания. Читатели попробовали, и были в восторге от результата. С тех пор страницу заполонили работы не только автора идеи, но и его последователей. Стоит признать, что у них получается не хуже – вот несколько примеров.