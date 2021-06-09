Очікування і реальність: 20 людей, яких розчарували покупки в інтернеті

Усі вже давно оцінили принади онлайн-шопінгу, адже це зручно, практично і займає набагато менше часу, ніж традиційні походи по магазинах. Особливо актуальними покупки в інтернеті стали під час пандемії, адже це був один із небагатьох доступних способів щось купити.
Проте, разом з усіма плюсами, онлайн-покупки мають і підводні каміння. Ми не можемо бути повністю впевненими у якості речей, які отримаємо. А іноді вони взагалі дуже віддалено нагадують те, що ми бачили на картинці. Розваги 24 підготували добірку фотографій від людей, які навряд чи ще колись робитимуть замовлення в інтернет-магазині, адже вони вже мають невдалий досвід за плечима.
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"Ну майже"
Фото Reddit / SadSquidward
"Що може статися, коли купуєш альпаку в інтернеті"
Фото Reddit / wmszeligadzfsdgdg
"Добі, що з тобою?"
Фото Reddit / reyreystrudel
"Мій тато зробив класичну помилку і зробив замовлення на Amazon, не перевіривши розміри. Тепер ми маємо 3-метрові світильники"
Фото Reddit / darthvaderislukesdad
"Ми купили басейн для собак. Ось що нам прийшло"
Фото Reddit / 9CuteCucumber9
"Магазин Etsy надіслав мені не той фартух – тепер у мене є фартух з обличчям цього незнайомого хлопця"
Фото Reddit / hxcchic22
"Мама замовила сходи для собаки. Ось очікування і реальність"
Фото Imgur / Brandonfitzy5
"Що я замовив і що я отримав"
Фото Reddit / juicyknark
"Це розмір XL"
Фото Reddit / so_can_a_calculator
"Друг замовив Apple Watch за 600 доларів. Ось що він отримав"
Фото Reddit / elit3k1ll3r21
"Будьте обережні, коли купуєте онлайн"
Фото Reddit / cynman
"Замовили крісла в інтернеті"
Фото Reddit / Buttery_Queef
"Яку ковдру ми замовили і яку отримали"
Фото Reddit / autistic-screams
"Замовляв зубні щітки, а отримав це. Але я навіть не засмучуюсь"
Фото Reddit / aloofwatermelon
"Ось що я хотів і що отримав"
Фото Reddit / Karabo_Mokgoko
"Замовила для мами букет за 80 доларів. Ось що їй прийшло"
Фото Reddit / randi_savage
"Це шапочка для тих, хто страждає від мігрені – в інтернеті і насправді"
Фото Reddit / Couldbeurmom
"Чекав і отримав"
Фото Reddit / LeninTheskyDiamond
"Щасливого Дня матері!"
Фото Reddit / NeverRemember2020
"Гарна чашка"
Фото Reddit / labfab
Автор:
Софія Гусєва