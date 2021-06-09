Очікування і реальність: 20 людей, яких розчарували покупки в інтернеті

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Усі вже давно оцінили принади онлайн-шопінгу, адже це зручно, практично і займає набагато менше часу, ніж традиційні походи по магазинах. Особливо актуальними покупки в інтернеті стали під час пандемії, адже це був один із небагатьох доступних способів щось купити.