Стрімінгова платформа Netflix планує додати кнопку таймера сну на пристроях Android, яку користувачі можуть встановити для телевізійних шоу та фільмів. І сьогодні компанія почала тестування нової функції.

Джерело: The Verge

Відтепер користувачі, які засинають під час перегляду, не зможуть пропустити найцікавіше в серіалах і фільмах. Адже Netflix придумав таймер сну для своєї платформи. Стрімінговий сервіс почав тестування нової опції для всіх користувачів на Android-гаджетах.

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За задумом, таймер дозволить не заважати сну через відео, яке програється на тлі. Система буде зупиняти відтворення контенту після того, як глядач заснув.

Щоб увімкнути таймер, користувачу необхідно натиснути на новий значок годинника у верхній правій частині екрана, який відображатиме чотири варіанти проміжку часу, через які Netflix буде перевіряти, чи не заснув користувач. Кожен з таймерів можна відкласти, якщо ви все ще не спите в кінці вибраного вами інтервалу часу.



Netflix тестує функцію таймера сну на пристроях Android / Джерело: The Verge

Зараз ця опція доступна тільки в профілях для дорослих на пристроях Android. Якщо тестування таймера сну пройде успішно, його додадуть в інтерфейс телевізійної версії Netflix і версії для ПК.