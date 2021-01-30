Стриминговая платформа Netflix планирует добавить кнопку таймера сна на устройствах Android, которую пользователи могут установить для телевизионных шоу и фильмов. И сегодня компания начала тестирование новой функции.

Источник: The Verge

Отныне пользователи, которые засыпают во время просмотра, не смогут пропустить самое интересное в сериалах и фильмах. Ведь Netflix придумал таймер сна для своей платформы. Стриминговый сервис начал тестирование новой опции для всех пользователей на Android-гаджетах.

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По задумке, таймер позволит не мешать сну из-за видео, которое проигрывается на фоне. Система будет останавливать воспроизведение контента после того, как зритель уснул.

Чтобы включить таймер, пользователю необходимо нажать на новый значок часов в верхней правой части экрана, что будет отображать четыре варианта промежутка времени, через которые Netflix будет проверять, не уснул ли пользователь. Каждый из таймеров можно отложить, если вы все еще не спите в конце выбранного вами интервала времени.

Netflix тестирует функцию таймера сна на устройствах Android / Источник: The Verge

Сейчас эта опция доступна только в профилях для взрослых на устройствах Android. Если тестирование таймера сна пройдет успешно, его добавят в интерфейс телевизионной версии Netflix и версии для ПК.