24 Канал пропонує вашій увазі курорти, де можна "перезавантажитися" та відволіктися від новин.
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І хоча через російську агресію в Україні зараз не існує безпечних місць. Тому радимо перевіряти безпекову ситуацію у регіоні перед поїздкою. Бережіть себе!
Трускавець
Цей відомий курорт виглядає особливо чарівно восени. Ви можете прогулятися алеями курорту, відчуваючи запах осінніх листяних дерев та джерело "Нафтуся", яке славиться своєю корисною мінеральною водою. Ціни на проживання та лікування в Трускавці дуже доступні, а відчуття заспокійливої осінньої атмосфери тут незабутні.
Перше, що вас вразить, коли потрапите у Трускавець – неймовірно свіже гірське повітря. Такого у великому місті немає.
Місто з висоти пташиного польоту / Фото "Трускавець"
Східниця
Це надзвичайно привабливе карпатське селище, де лише за кілька днів ви можете відчути заряд бадьорості. Світова слава цього місця ґрунтується на його багатих джерелах мінеральних вод. Східниця є ідеальним варіантом для тих, хто мріє побувати в Карпатах, але при цьому не хоче відмовлятися від комфорту.
У селищі ви знайдете ресторани, кав'ярні, супермаркети, магазини, ринки, басейни з SPA-процедурами, аптеки і кав'ярні – усе, що потрібно для комфортного відпочинку серед природи. Якщо у вас є вільний час на розваги, то Східниця також запрошує вас на цікаві екскурсії, які розкриють всю привабливість цього регіону.
Чим вас здивує Східниця/ Фото Unsplash
Моршин
Бальнеологічний курорт, який відрізняється від морських курортів тим, що тут туристичний сезон триває увесь рік. Якщо для морських купань і пляжного відпочинку потрібна відповідна температура, то на Моршині для пиття цілющої води і прогулянок немає поганих погодних умов.
Навіть восени можна насолоджуватися цими активностями, адже прогулянки під парасолькою стають особливо романтичними.
Моршин по-особливому чарівний восени / Фото morshyn.net