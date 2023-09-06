24 Канал предлагает вашему вниманию курорты, где можно "перезагрузиться" и отвлечься от новостей.

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И хотя из-за российской агрессии в Украине сейчас не существует безопасных мест. Поэтому советуем проверять ситуацию в регионе перед поездкой. Берегите себя!

Трускавец

Этот известный курорт выглядит особенно волшебно осенью. Вы можете прогуляться по аллеям курорта, чувствуя запах осенних лиственных деревьев и источник "Нафтуся", славящийся своей полезной минеральной водой. Цены на проживание и лечение в Трускавце очень доступны, а ощущение успокаивающей осенней атмосферы здесь незабываемы.

Первое, что вас поразит, когда попадете в Трускавец – невероятно свежий горный воздух. Такого в большом городе нет.

Цены: двухместный номер с собственной ванной комнатой и кухней в частном секторе – от 350 гривен в сутки (за двоих). Дешевую однокомнатную квартиру в многоэтажке можно арендовать примерно за 400 гривен.



Город с высоты птичьего полета / Фото "Трускавец"

Сходница

Это чрезвычайно привлекательный карпатский поселок, где всего за несколько дней вы можете почувствовать заряд бодрости. Мировая слава этого места основывается на богатых источниках минеральных вод. Сходница – идеальный вариант для тех, кто мечтает побывать в Карпатах, но при этом не хочет отказываться от комфорта.

В поселке вы найдете рестораны, кафе, супермаркеты, магазины, рынки, бассейны со SPA-процедурами, аптеки и кафе – все, что нужно для комфортного отдыха среди природы. Если у вас есть свободное время на развлечения, то Сходница приглашает вас на интересные экскурсии, которые раскроют всю привлекательность этого региона.

Цены: двухместный номер в частном доме – от 400 гривен в сутки (за двоих).



Чем вас удивит Сходница/ Фото Unsplash

Моршин

Бальнеологический курорт, отличающийся от морских курортов тем, что здесь туристический сезон длится круглый год. Если для морских купаний и пляжного отдыха нужна соответствующая температура, то на Моршине для питья целебной воды и прогулок нет плохих погодных условий.

Даже осенью можно наслаждаться этими активностями, ведь прогулки под зонтиком становятся особенно романтичными.

Цены: двухместный номер с собственной ванной комнатой в частном секторе – от 450 гривен в сутки (за двоих).



Моршин по-особому волшебный осенью / Фото morshyn.net

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