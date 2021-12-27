Не зрізана жодна гілка: в Індії чоловік побудував екобудинок на дереві манго

В індійському Удайпурі чоловік зберіг навколишнє середовище, розмістивши свою домівку на манговому дереві. Хатинку будівник зробив екологічною – щоб побудувати помешкання, він не зрізав жодної гілки та не використовував вже зрублену деревину.

75-річний бізнесмен Кул Прадіп, вирішив побудувати незвичайний будинок, який розмістився на гілках 12-метрового мангового дерева. Чоловік пожертвував своїм комфортом, щоб зберегти природу.

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Дивовижний будиночок має дві спальні, кухню, бібліотеку та вітальню.

Прадіп пояснив, чому він не став будувати класичний будинок.

Місцевість, де стоїть будиночок на дереві, відома своїми фруктовими деревами. Раніше люди продавали ці плоди з понад 4 тисяч дерев, щоб заробляти на життя. Але через збільшення населення мешканці почали вирубувати дерева для забудов,

– розповів чоловік.

Тоді Прадіп вирішив, що жодному дереву він більше не зашкодить та звернувся до рієлтора. Продавець нерухомості відкинув екологічну ідею чоловіка, та Прадіп сприйняв це як виклик і побудував дивовижний будинок на дереві.

Дерево росте всередині будинку / Фото The Better India

Будівництво за допомогою архітектора тривало 1 рік.

11 років тому, коли будівництво лише почалося, мангове дерево було приблизно 6 метрів заввишки, тому спочатку будинок складався з двох поверхів. Коли виявилося, що дерево виросло достатньо високим, чоловік прибудував ще й третій поверх.

Гілки є всередині наших кухні та спальні. Ми вносимо корективи залежно від зростання дерева. Птахи та маленькі тварини, які живуть на дереві, тепер є членами нашої родини. Співіснувати з іншими живими істотами – абсолютне задоволення, і ми любимо їхнє товариство,

– зазначив Прадіп.

На кухні та в спальні є гілки дерева / Фото The Better India

Дивовижний будинок внесли до Книги рекордів Лімки.