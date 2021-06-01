Не виглядає сором'язливим: поєдинок сміливого впертого ягняти та пастушого собаки

У мережу опублікували відео, на якому завзяте ягня не відступає від протистояння з вівчаркою. Воно одразу стало вірусним.

В Нідерландах одне вперте ягня порушило правила. В той час як вівчарка гавкає і накидається на малюка – той вирішив битися з робочою собакою.

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Замість того, щоб виконувати "команди собаки", малюк став на шляху у грізного сторожа. Ягня стояло на своєму – на гавкіт і провокації не реагувало та весь час дивилося прямо в очі вівчара, не відводячи погляд. І той здається був збитий з пантелику.

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