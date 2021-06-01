В Нидерландах один упрямый ягненок нарушил правила. В то время как овчарка лает и набрасывается на малыша – тот решил сразиться с рабочей собакой.

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Вместо того чтобы выполнять "команды собаки", малыш встал на пути у грозного сторожа. Ягненок стоял на своем – на лай и провокации не реагировал и все время смотрел прямо в глаза пастуха, не отводя взгляд. И тот кажется был сбит с толку.

В начале сезона всегда есть один барашек, бросающий вызов собакам.

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