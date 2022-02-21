Не варто було: 10 курйозних прикладів безглуздого дизайну інтер'єру
Джерело:Reddit
Здається, що громадські місця повинні бути спроєктовані максимально комфортно та ефективно для десятків та сотень людей, які бувають там щодня. Однак так думають далеко не всі.
Деякі дизайнери та архітектори начебто спеціально прагнуть зробити простір якомога гіршим. Одна справа, коли мова йде про незручні сидіння чи дивний дизайн, але часом їхні рішення здатні поставити когось у по-справжньому ніякове становище та зіпсувати настрій. Проте якщо дивитися на це в інтернеті можна добряче повеселитися.
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"Так, в офісі є вікно"
Фото Reddit / iamthedan89
"У нашому готелі є зона відпочинку, куди неможливо потрапити"
Фото Reddit / HotelIndiaFoxtrot
"Мабуть, усе працює як треба"
Фото Reddit / Eric-Senpai
"Що ви знаєте про приватність?"
Фото Reddit / tkxs-
"Нещодавно у цій школі був ремонт"
Фото Reddit / accountiuseforpostin
"Ліжко у моєму готелі"
Фото Reddit / dosnos
"Ці прекрасні сходи ведуть у глуху стіну"
Фото Reddit / TacticalToots
"Фейковий ескалатор"
Фото Reddit / hayate_ichiro
"Цей фонтан виглядає як ідеальне місце для відпочинку"
Фото Reddit / defntlynot_clp-e46
"Впевнений, що усім цікаво, чому я вас зібрав тут сьогодні"
Фото Reddit / Highly_paid_orgy_pro
"Крісла у приймальні клініки, де роблять лазерну корекцію зору"
Фото Reddit / SkiFreeSasquatch