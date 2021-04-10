Не тільки трясе кулаками – ще й плескає в долоні: Marvel випустила годинну версію танців Земо

Після того, як короткі кадри танцю Земо у третій серії серіалу "Сокіл і Зимовий Солдат" стали вірусними, шанувальники в мережі почали вимагати випуску "Земо-вирізки". Тому студія Marvel випустила розширену версію цієї сцени.

Після прем'єри епізоду з нічного клубу шанувальники серіалу запустили в соціальних мережах хештег #ReleaseTheZemoCut з вимогою оприлюднити танці барона Земо. Буквально за тиждень вони домоглися свого – Marvel прислухалася до прохань фанатів і випустила годинну версію танців барона Земо.

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За сюжетом, лиходій барон Земо у виконанні Даніеля Брюля втік з в'язниці та відправився на зустріч з інформатором у клуб. Потрапивши на танцмайданчик, Земо вирішив, що можна трошки розслабитися і потанцювати. Варто додати, що цієї сцени не було в сценарії: Брюль просто побачив веселий натовп і подумав, що його герой після стількох років ув'язнення захотів би повеселитися.

Згодом Даніель Брюль прокоментував істерію, викликану його танцями, дражнячи фанатів, що є ще багато кадрів з танцями Земо, які не були показані.

Це така істерика. Цей момент був імпровізований, коли я побачив, як натовп танцює. Я відчув удар і подумав, що Земо вже багато років сидить у хитромудрій тюремній камері. Отже, йому потрібно випустити пар і показати свої ходи. Однак, я був на 100 відсотків впевнений, що вони виріжуть цю сцену. Я був дуже здивований і щасливий, що вони її зберегли. Це був довгий танець. Є ще щось, але вони вирізали цей маленький момент,

– розповів актор в інтерв'ю Entertainment Weekly.

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