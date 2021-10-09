Не помістився: злочинець спробував заховатися від поліції, але його виказали власні ноги

Поліція британського міста Сводлінкоут упіймала крадія, який намагався уникнути покарання, граючи в хованки. Хто знає, можливо його ідея і могла б спрацювати, якби не високий зріст злочинця.

Поліцейські намагалися знайти злочинців, які перебувають у розшуку, а тому приїхали до будинку, де міг би переховуватися один із них. Двері їм ніхто не відчинив, але правоохоронці вирішили оглянути територію, а також зайти у дім.

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Як виявилося, розшукуваний чоловік все-таки був вдома. Помітивши поліцію, він вирішив заховатися, і не вигадав нічого кращого, як залізти до шафи та накритися ковдрою. Єдине, чого він не врахував, – це те, що не поміщається під нею повністю. Тож крадієві залишалося сподіватися лише на удачу.

Чоловікові не пощастило. Правоохоронці заглянули до шафи, і побачили там його стопи, які стирчали з-під ковдри. Його заарештували, та доставили до відділку поліції.

Якщо ви тікатимете від поліції Сводлінкоута, то лише потрапите до в'язниці втомленим. У цьому випадку злочинець взяв із собою ковдру, аби поспати в камері,

– пожартував сержант поліції Ніззер.



Поліцейські, які знайшли чоловіка у шафі під пледом / Фото з фейсбуку Swadlincote Police SNT

Текст публікації поліції Сводлінкоута у фейсбуці:

РОЗШУКУВАНОГО ЧОЛОВІКА ВИЯВИЛИ ПІД КОВДРОЮ У ШАФІ.

Якщо ми зможемо знайти вас на горищі?

Якщо ми побіжимо через садові огорожі, щоб вас заарештувати?

Не будемо заглядати у шафу?

Хіба ми не дізнаємося, що ви ховаєтеся під ковдрою?



SNT знову вийшли на вулицю, стукаючи у двері рано-вранці, в пошуках розшукуваних злочинців. Попри те, що злочинця не було за вказаною адресою, поліцейські все одно обшукали дім. 36-річний чоловік був заарештований після того, як заховався у шафі під ковдрою. Його виказали великі ноги.

Йому висунули звинувачення та взяли під варту за крадіжку в Південному Дербіширі.



Сержант Ніззер сказав: "Якщо ви тікатимете від поліції Сводлінкоута, то лише потрапите до в'язниці втомленим. У цьому випадку злочинець взяв із собою ковдру, аби поспати в камері".



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