У зоопарку флоридського Джексонвілля стався прикрий випадок – 20-річний місцевий житель почав дражнити 12-річного ягуара, на ім'я Гаррі. Чоловік перестрибнув через бар'єр безпеки й підійшов занадто близько до вольєру з твариною. Він показував хижаку "факи" та почав кричати йому "pussy".

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Спочатку Гаррі не реагував на такі дії людини. Проте чоловік не зупинявся – він почав пхати у вольєр руки і кричати, щоб ягуар вкусив його. Спокійна реакція ягуара ще більше дратувала молодика. Тоді флоридець розбігся і стрибнув у вольєр до хижака, почав боротися з ним та спробував схопити його за хвіст. Звісно, Гаррі така поведінка людини не сподобалась, йому урвався терпець і він зробив те, чого так чекав від нього американець – вкусив його за руку.

Якщо хтось вирішить, що хоче підійти ближче до великої могутньої кішки, то це дурне рішення. Це була людина, яка не використовувала свою голову. Ми часто присутні в зоопарку, але важко мати людей у кожному відділі,

– сказав заступник директора зоопарку Ден Мелоні.

Чоловіка доставили до лікарні, де йому надали допомогу – травми не були небезпечними для життя. Керівництво зоопарку заявило що не має наміру висувати звинувачення проти цього чоловіка, але після з'ясування особистості, заборонили йому відвідувати установу. Крім того, там сподіваються, що людина засвоїла урок. А до Гаррі не застосовуватимуть покарання, адже він не зробив нічого поганого, а лише захищався.

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