В зоопарке флоридского Джексонвилля произошел досадный случай – 20-летний местный житель начал дразнить 12-летнего ягуара по имени Гарри. Мужчина перепрыгнул через барьер безопасности и подошел слишком близко к вольеру с животным. Он показывал хищнику "факи" и начал кричать ему "pussy".

Это интересно Первое легальное онлайн-казино Cosmolot присоединилось к Ukrainian Gambling Council

Сначала Гарри не реагировал на такие действия человека. Однако мужчина не останавливался – он начал совать в вольер руки и кричать, чтобы ягуар укусил его. Спокойная реакция ягуара еще больше раздражала молодого человека. Тогда флоридец разбежался и прыгнул в вольер к хищнику, начал бороться с ним и попытался схватить его за хвост. Конечно, Гарри такое поведение человека не понравилась, у него лопнуло терпение и он сделал то, чего так ждал от него американец – укусил его за руку.

Если кто-то решит, что хочет подойти поближе к большой могучей кошке, то это глупое решение. Это был человек, который не использовал свою голову. Мы часто присутствуем в зоопарке, но трудно иметь людей в каждом отделе,

– сказал заместитель директора зоопарка Дэн Мэлони.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь – травмы не были опасными для жизни. Руководство зоопарка заявило что не намерено выдвигать обвинения против этого мужчины, но после выяснения личности, запретили ему посещать учреждение. Кроме того, там надеются, что человек усвоил урок. А к Гарри не будут применять наказания, ведь он не сделал ничего плохого, а лишь защищался.

К теме Обезьяна откупоривает бутылку и пьет алкоголь в индийском магазине: курьезное видео стало вирусным