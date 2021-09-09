Не подобається місцевим жителям: у Китаї за 24 мільйони доларів перенесуть гігантську статую

У 2016 році китайська державна компанія встановила статую легендарного воєначальника Гуань Юя висотою 58 метрів у місті Цзіньчжоу. Проте після неодноразових скарг центральний уряд розпорядився перенести монумент, на будівництво якого було затрачено понад чверть мільйона доларів.

Будівництво монумента коштувало 26,3 мільйона доларів. Після зведення, його навіть хотіли внести в Книгу рекордів Гіннеса як найбільшу бронзову статую генерала у світі. Проте жителі та уряд розкритикували проєкт, адже на їх погляд монумент негарний.

Це цікаво Хороший знак: найпопулярніші прикмети гемблерів, в які вірять у всьому світі

Крім того, монумент перевищував місцеві обмеження по висоті – у районі Цзіньчжоу, де побудували пам'ятник, заборонено зводити споруди вище 24 метрів. Оскільки будівництво задекларували як витвір мистецтва, установку якої не потрібно було погоджувати, місцева влада дозволила зведення статуї.



Статуя легендарного воєначальника Гуань Юя висотою 58 метрів у місті Цзіньчжоу / Фото Weibo

Місцеві жителі розчарувалися після того, як побачили кінцевий результат. Вони вважають, що статуя знищила автентичну культуру і характер Цзінчжоу як історичного міста. А саме будівництво назвали марнотратним і марнославним. Тож центральний уряд розпорядився перенести монумент на нове місце за вісім кілометрів від міста Цзінчжоу.



Демонтаж статуї / Фото Weibo

До теми Японська художниця робить з картону надзвичайно реалістичні скульптури