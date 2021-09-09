Будівництво монумента коштувало 26,3 мільйона доларів. Після зведення, його навіть хотіли внести в Книгу рекордів Гіннеса як найбільшу бронзову статую генерала у світі. Проте жителі та уряд розкритикували проєкт, адже на їх погляд монумент негарний.

Це цікаво Хороший знак: найпопулярніші прикмети гемблерів, в які вірять у всьому світі

Крім того, монумент перевищував місцеві обмеження по висоті – у районі Цзіньчжоу, де побудували пам'ятник, заборонено зводити споруди вище 24 метрів. Оскільки будівництво задекларували як витвір мистецтва, установку якої не потрібно було погоджувати, місцева влада дозволила зведення статуї.

У Китаї за 24 мільйони доларів перенесуть гігантську статую
Статуя легендарного воєначальника Гуань Юя висотою 58 метрів у місті Цзіньчжоу / Фото Weibo

Місцеві жителі розчарувалися після того, як побачили кінцевий результат. Вони вважають, що статуя знищила автентичну культуру і характер Цзінчжоу як історичного міста. А саме будівництво назвали марнотратним і марнославним. Тож центральний уряд розпорядився перенести монумент на нове місце за вісім кілометрів від міста Цзінчжоу.

У Китаї за 24 мільйони доларів перенесуть гігантську статую
Демонтаж статуї / Фото Weibo

До теми Японська художниця робить з картону надзвичайно реалістичні скульптури