Строительство монумента стоило 26,3 миллиона долларов. После возведения, его даже хотели внести в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую бронзовую статую генерала в мире. Однако жители и правительство раскритиковали проект, ведь на их взгляд монумент некрасивый.

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Кроме того, монумент превышал местные ограничения по высоте – в районе Цзиньчжоу, где построили памятник, запрещено возводить здания выше 24 метров. Поскольку строительство задекларировали как произведение искусства, установку которого не нужно было согласовывать, местные власти разрешили возведение статуи.



Статуя легендарного военачальника Гуань Юя высотой 58 метров в городе Цзиньчжоу / Фото Weibo

Местные жители разочаровались после того, как увидели конечный результат. Они считают, что статуя уничтожила аутентичную культуру и характер Цзинчжоу как исторического города. А само строительство назвали расточительным и тщеславным. Поэтому центральное правительство распорядилось перенести монумент на новое место в восьми километрах от города Цзинчжоу.



Демонтаж статуи / Фото Weibo

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