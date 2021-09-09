Строительство монумента стоило 26,3 миллиона долларов. После возведения, его даже хотели внести в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую бронзовую статую генерала в мире. Однако жители и правительство раскритиковали проект, ведь на их взгляд монумент некрасивый.

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Кроме того, монумент превышал местные ограничения по высоте – в районе Цзиньчжоу, где построили памятник, запрещено возводить здания выше 24 метров. Поскольку строительство задекларировали как произведение искусства, установку которого не нужно было согласовывать, местные власти разрешили возведение статуи.

В Китае за 24 миллиона долларов перенесут гигантскую статую
Статуя легендарного военачальника Гуань Юя высотой 58 метров в городе Цзиньчжоу / Фото Weibo

Местные жители разочаровались после того, как увидели конечный результат. Они считают, что статуя уничтожила аутентичную культуру и характер Цзинчжоу как исторического города. А само строительство назвали расточительным и тщеславным. Поэтому центральное правительство распорядилось перенести монумент на новое место в восьми километрах от города Цзинчжоу.

В Китае за 24 миллиона долларов перенесут гигантскую статую
Демонтаж статуи / Фото Weibo

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