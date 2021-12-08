Зокрема вони обговорили й костюми супергероїв. Голланд та Кавілл були знайомі з тим як вони влаштовані, адже грали ролі Людини-павука та Супермена. Обоє акторів зійшлися на тому, що цей одяг не є дуже зручним.

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Як влаштований костюм Людини-павука

Том Голланд розповів, що на зйомках "Додому шляху нема" костюм завдав йому чимало незручностей. Зокрема, у ньому актору було важко елементарно сходити у туалет. За його словами, він просив, аби до костюма прилаштували замок, але йому відмовили.

Він обговорив це питання з Кавіллом. Виконавець ролі Супермена сказав, що на його костюмі замок був, але не зовсім звичайний, інакше його б помічали.

Том Голланд: Ми ж говоримо про один й той самий замок, правда? Для туалету...

Генрі Кавілл: Сподіваюся.

Том Голланд, Генрі Кавілл та Зендая на шоу Гремма Нортона: дивіться відео



Проте це ще не всі незручності, які Голланд мусив терпіти через його костюм. Замість маски він носив спеціальний шолом – з тканинним покриттям та очима, які діставалися. Його конструкція була цільною та закритою, тож костюм потрібно було дуже довго знімати. Саме тому, коли актору потрібно було попити, він просовував довгу соломинку через отвір для ока.

Як Том Голланд пив у костюмі Людини-павука / Скриншот з шоу Грема Нортона

Цей шолом непокоїв і Зендаю, яка у фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема" зіграла дівчину супергероя. Вона сказала, що постійно турбувалася про те, щоб Тома не знудило. У такому випадку йому було б дуже важко позбавитися від блювотиння.

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За словами Голланда, насправді костюм Павука ще більш незручний, ніж здається. У ньому акторові було дуже спекотно, хоча в шолом і вмонтовані вентилятори, покликані охолоджувати його. Проте за увесь час вони спрацювали лише раз, натомість акумулятори цих вентиляторів грілися постійно.

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