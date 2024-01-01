Тоді дівчині було лише 8 років. І вона берегла дерево аж до самої смерті.

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Після цього ялинку успадкувала її 84-річна донька Ширлі Холл. Жінка вирішила продати дерево, виставивши його на аукціон.



Ширлі Холл успадкувала дерево від матері у віці 84 років / Фото Hansons Auctioneers

Аукціонний дім Hansons Auctioneers у південно-східному англійському графстві Оксфордшир оцінив 79-сантиметрове дерево всього в 76 – 102 долари. Однак через великий ажіотаж серед покупців лот вдалося продати значно дорожче. Зрештою, ялинку продали за 4,328 долара.



Який вигляд мала ялинка / Фото Mark Laban/Hansons Auctioneers

Раніше ми писали про пару, яка продала на аукціоні коштовну маску майже за безцінь. Усвідомивши свою помилку, пара одразу ж звернулася до суду. У своїй заяві вони стверджували, що сталася "помилка автентифікації".

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