Вражає, але Tropicana — друге найстаріше казино на бульварі Лас-Вегас-Стріп.

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Яка доля чекає на цих 2 гральних заклади

І воно може зникнути, адже компанія Ballys Corp, яка викупила його у вересні 2022 року, збирається знести існуюче казино, щоб побудувати нову нерухомість під своїм ім'ям. Однак це не єдиний варіант розвитку подій. На місці Tropicana також можуть побудувати бейсбольний стадіон.

Таку ж долю, як і Tropicana, спіткає і не менш відомий Casino Royale. Це заклад, який розташований між знаменитими Caesars і Venetian. Він відомий тим, що пропонує безкоштовну гру в казино всім, хто проходить повз.

Раніше ми писали, що у Лас-Вегасі нарешті запрацював легендарний готель-казино "Фонтенбло". Сталося це після довгих 20 років будівництва. Сама будівля розташована на Лас-Вегас-Стріп і налічує 67 поверхів. Вартість будівлі складає вражаючі 3,7 мільярда доларів. Заклад має високі стелі, масивні люстри, та скульптуру "Закохані".

Думаєте, що відчути справжню свободу і відірватися на повну можна лише у Лас-Вегасі, Монте-Карло чи Монако? Завдяки диджиталізації насолодитися гемблінгом тепер можна всюди, де є інтернет. А щоб точно не натрапити на шахраїв, рекомендуємо надавати перевагу тільки ліцензійним онлайн-казино. Наприклад, перевіреному і надійному Vulkan Casino, що зібрав сотні популярних ігор на будь-який смак.