І хоча заклад мав чим вразити людей, знайшлися ті, хто залишився незадоволений.

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Чим вражає готель-казино

Сама будівля розташована на Лас-Вегас-Стріп і налічує 67 поверхів. Вартість будівлі складає вражаючі 3,7 мільярда доларів. Заклад має високі стелі, масивні люстри, та скульптуру "Закохані".

Довідка. Готель-казино "Фонтенбло" побив місцеві рекорди за найдовший будівельний проєкт у Лас-Вегасі.

Крім того, з готелю відкривається чудовий вигляд на концертний зал Сфера та головний бульвар міста гріхів.

Який вигляд має коштовний готель-казино / Фото Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal, AP Photo/John Locher

Що ж не сподобалося відвідувачам

Відомо, що казино є безліч ігрових автоматів, рулетки та столи для покеру і гри у блекджек. І хоча готель-казино дійсно вражає, деякі відвідувачі висловили думку, що їм не вистачає покер руму.

Раніше ми писали, що у Лас-Вегасі встановили рекорд, зігравши у Pac-Man на найбільшому екрані. Відомо, що його площа складає аж 9000 тисяч квадратних метрів. Кіберспортсменами грали у Pac-Man на фасаді казино-готелі Resorts World Las Vegas цілих 10 хвилин. І хоча вони пройшли гру недосконало, попередній рекорд їм таки вдалося побити.

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