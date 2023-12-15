І хоча заклад мав чим вразити людей, знайшлися ті, хто залишився незадоволений.
Дивіться також Чоловік у США зірвав куш у лотереї, але ледь не втратив приз: яку помилку він допустив
Чим вражає готель-казино
Сама будівля розташована на Лас-Вегас-Стріп і налічує 67 поверхів. Вартість будівлі складає вражаючі 3,7 мільярда доларів. Заклад має високі стелі, масивні люстри, та скульптуру "Закохані".
Крім того, з готелю відкривається чудовий вигляд на концертний зал Сфера та головний бульвар міста гріхів.
Який вигляд має коштовний готель-казино / Фото Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal, AP Photo/John Locher
Що ж не сподобалося відвідувачам
Відомо, що казино є безліч ігрових автоматів, рулетки та столи для покеру і гри у блекджек. І хоча готель-казино дійсно вражає, деякі відвідувачі висловили думку, що їм не вистачає покер руму.
Раніше ми писали, що у Лас-Вегасі встановили рекорд, зігравши у Pac-Man на найбільшому екрані. Відомо, що його площа складає аж 9000 тисяч квадратних метрів. Кіберспортсменами грали у Pac-Man на фасаді казино-готелі Resorts World Las Vegas цілих 10 хвилин. І хоча вони пройшли гру недосконало, попередній рекорд їм таки вдалося побити.