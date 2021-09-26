"Дюна" Дені Вільнева 16 вересня стартувала в українському прокаті та отримала явну більшість позитивних відгуків. Режисеру вдалося зібрати в одному фільмі головних голлівудських зірок: Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Зендея, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Дейв Батіста. Та найбільшк увагу привернув піщаний хробак.

Користувачі мереж одразу почали жартувати про нову екранізацію культового роману Френка Герберта. Після прем'єри кількість мемів за мотивами фантастичного епосу очікувано зросла, адже збільшилась і кількість користувачів, які переглянули "Дюну".

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У меми потрапили Чендлер з "Друзів", герої кей-попа, эмо-думерами, і навіть ожив старий мем з жабою-щитоспинкою, яка говорила "Сьогодні середа, чуваки", а фанати Губки Боба згадали кадри з мультсеріалу, в яких був схожий монстр.



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми про новий фільм Дені Вільнева "Дюна" / Фото із соцмереж

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