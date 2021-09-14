Найсмішніші меми про Met Gala 2021: як мережа відреагувала на епатаж Кім Кардашян та інших зірок

Вночі на 14 вересня Нью-Йорк сколихнула гучна подія світу моди та розкоші – Met Gala 2021. Це традиційний бал Інституту костюма, що відкриває щорічну виставку в музеї Метрополітен. На захід зірки світового масштабу вбираються у найяскравіші та найепатажніші образи, але часом модні вбрання знаменитостей замість захоплення викликають сміх та спантеличення.

Цьогоріч найбільшу хвилю нерозуміння та глузування викликав вихід Кім Кардашян, яка з'явилася на балу у вбранні від Balenciaga – світська левиця була повністю одягнена в чорне. Закритим було навіть обличчя зірки.

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Не менш епатажними образами здивували й інші знаменитості – Френк Оушен з'явився із зеленим немовлям на руках, A$AP Rocky пройшовся червоним хідником, закутаний у картатий плед, а репер Lil Nas X – у розкішній накидці, під якою приховувалися золоті обладунки.

Звичайно, мережа миттєво відреагувала на креатив зірок та їхніх дизайнерів, а меми заполонили інтернет. Розваги 24 відібрали для вас найсмішніші з них, тож приємного перегляду і гарного настрою.

"Я і моя невпевненість"

"Кім Кардашян одягнена як дементор з "Гаррі Поттера""

"Знайдіть відмінності"

"Як це розбачити?"

"Що прийшло мені на думку, коли я побачила це"

"Прибуття Кім Кардашян"

"Я не можу бути єдиною, хто про це думає"

"Френк Оушен вкрав одного з дітей Шрека"

"Френк Оушен приніс Кенді М'юс на Met Gala"

"A$AP Rocky виглядає як тарілка з пластівцями"

"Я, коли відчуваю прохолодний вітерець на вулиці"



Фото з інстаграму mytherapistsays

"Lil Nas X виглядає як C-3PO"

"Усі кажуть, що вбрання Lil Nas X на Met Gala виглядає як C-3PO, але, чесно кажучи, я бачу Голдара від Mighty Morphin Power Rangers"

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