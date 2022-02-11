Найкращі аніме року: визначили переможців щорічної премії Anime Awards 2022

Сервіс потокового аніме Crunchyroll назвав переможців шостої премії Anime Awards 2022, яку присуджують найкращим шоу, а також героям та окремим сценам японських мультфільмів та мультсеріалів аніме.

Переможців премії визначають за допомогою голосування суддівської колегії та глядачів. Кожен любитель аніме може проголосувати за улюблене шоу та допомогти йому перемогти.

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Найкращі аніме року

Цього разу найбільше нагород зібрали популярні мультсеріали "Магічна битва" та перша частина останнього сезону "Атаки Титанів", що стало найкращим аніме року.

Трейлер останнього сезону "Атаки Титанів": дивіться відео



Повний список переможців Anime Awards 2022 має такий вигляд:

Аніме року – перша частина 4-го сезону "Атаки Титанів"

– перша частина 4-го сезону "Атаки Титанів" Найкращий фільм – "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний"

– "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний" Найкращий екшн – "Магічна битва"

– "Магічна битва" Найкраща комедія – "У Комі проблеми зі спілкуванням"

– "У Комі проблеми зі спілкуванням" Найкраща драма – "Тобі, Безсмертний"

– "Тобі, Безсмертний" Найкращий романтичний серіал – "Хорімія"

– "Хорімія" Найкраща фантастика – "Про моє переродження у слиз 2"

– "Про моє переродження у слиз 2" Найкращий чоловічий персонаж – Боджі з "Рейтингу королів"

– Боджі з "Рейтингу королів" Найкращий жіночий персонаж – Нобара Кугісакі з "Магічної битви"

– Нобара Кугісакі з "Магічної битви" Найкращий протагоніст – Одокаса з "Незвичайного таксі"

– Одокаса з "Незвичайного таксі" Найкращий антагоніст – Ерен Йегер з першої частини 4-го сезону "Атаки Титанів"

– Ерен Йегер з першої частини 4-го сезону "Атаки Титанів" Найкраща бойова сцена – Юдзі Ітадорі та Аой Тодо проти Ханамі – "Магічна битва"

– Юдзі Ітадорі та Аой Тодо проти Ханамі – "Магічна битва" Найкращий режисер – Баку Кіносіта, "Незвичайне таксі"

– Баку Кіносіта, "Незвичайне таксі" Найкраща анімація – "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний"

– "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний" Найкращий дизайн персонажів – Тадасі Хірамацу, "Магічна битва"

– Тадасі Хірамацу, "Магічна битва" Найкращий саундтрек – Юкі Кадзіура та Го Сііна, "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний"

– Юкі Кадзіура та Го Сііна, "Клинок, що знищує демонів. Потяг "Нескінченний" Найкращий опенінг – Boku no sensou – Shinsei Kamattechan, "Атака Титанів".

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