24 Канал пропонує переглянути обидва фільми – на них вже давно придбав білети Том Круз. А також розповімо про альтернативу для тих, хто полюбляє жахи і містику.

Цікаво Три фільми, що були засновані на реальних подіях, але не сподобалися головним героям

"Оппенгеймер"

Жанр, країна: історія, за мотивами реальних подій, драма, Великобританія, США.

У головних ролях: Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Роберт Дауні-мол., Флоренс П'ю, Метт Деймон.

Режисер: Крістофер Нолан.

У прокаті: з 20 липня до 2 серпня 2023.

Тривалість: 180 хвилин.

Вікові обмеження: 18+.

Фільм розказує історію американського науковця Роберта Оппенгеймера, якого називають "батьком атомної бомби". Саме він очолював команду, що працювала над "Мангетенським проєктом". Режисер фільму Крістофер Нолана сам написав сценарій, взявши за основу твір, що здобув Пулітцерівську премію – біографію вченого. Дехто із зірок погодився зніматися у цьому фільмі за гонорар, що на кілька мільйонів доларів менший, ніж їхній стандартний "прайс".



До речі, через страйк акторів прем'єру стрічки у США відвідав тільки режисер і його дружина.

Дивіться офіційний трейлер "Оппенгеймер" українською: ​

"Барбі"

Жанр, країна: комедія, пригоди, романтика США.

У головних ролях: Марґо Роббі, Раян Ґослінґ, Вілл Фаррелл, Сіму Лю, Амеріка Феррера.

Режисер: Ґрета Ґервіґ.

У прокаті: з 20 липня до 2 серпня 2023.

Тривалість: 114 хвилин.

Вікові обмеження: 12+.

Це фільм про однойменну іграшку від Mattel, яку вигнання з Барбіленду. Все через те, що вона була "недостатньо ідеальною". Після цього всесвітньо відома лялька шукатиме своє щастя у світі людей. Головна роль могла дістатися Емі Шуммер чи Енн Гетевей, але врешті підписали контракт з Марґо Роббі.

Дивіться офіційний трейлер "Барбі" українською: ​

"Під поверхнею"

Жанр, країна: містика, трилер, Велика Британія.

У головних ролях: Джорджі Бенкс, Нікола Райт, Стефані Лодж, Беатріс Флетчер, Енні Нокс.

Режисер: Скотт Джеффрі, Ребекка Метьюз.

У прокаті: з 20 до 26 липня 2023.

Тривалість: 93 хвилини.

Вікові обмеження: 18+

Лексі вирушила у подорож Південною Африкою, навіть не підозрюючи, що це змінить її життя назавжди. На неї з рідними посеред океану напала акула – батько і сестра загинули, а Лексі єдиній вдалося врятуватися. Згодом дівчина звертається до психотерапевта, бо ніяк не може оговтатися від травм. Їй доводиться відкрити свої найболючіші спогади. Врешті, стає зрозуміло, що пережите нею – не найстрашніше, що може статися у житті.

Дивіться офіційний трейлер "Під поверхнею" українською: ​