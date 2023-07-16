Які фільми розкритикували ті, про кого вони зняті, – читайте далі.

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"Соціальна Мережа" та Марк Цукерберг

В основі фільму "Соціальна мережа" лежить реальна історія засновника Facebook Марка Цукерберга. Кінострічка побудована, як низка флешбеків, які наздоганяють героїв під час двох судових розглядів, пов'язаних з переділом часток і акцій компанії. Фільм слідує за Цукербергом через винахід та випробування, з якими він стикається як молодий мільярдер.

Як не дивно, але сам Цукерберг не став фанатом фільму, адже картина показала, як Цукерберг обманював своїх друзів та інших працівників Facebook. У 2014 році Цукерберг сказав, що у фільмі "вигадали купу речей, які я вважаю образливими".

Фільм "Соціальна Мережа": дивіться офіційний трейлер

"П'ята влада"

Фільм "П'ята влада" розповідає про Джуліана Пола Ассанжа та Деніела Брюля, які об'єдналися, щоб створити анонімну платформу для інформаторів для витоку даних про найсекретнішу урядову інформацію у світі. Врешті-решт це призвело до того, що вони отримали доступ до найбільшого сховища конфіденційних розвідувальних документів в історії США.

Судячи з усього, справжньому Джуліану Ассанжу фільм не сподобався, і він дав зрозуміти, що не хоче, щоб Бенедикт Камбербетч грав цю роль. Ассанж "ненавидів ідею фільму". Перед виходом фільму чоловік навіть написав лист Камбербетчу з проханням відмовитися від ролі. Особисто Ассанж не мав жодних проблем з актором – засновник просто не хотів, щоб фільм вийшов.

Фільм "П'ята влада": дивіться офіційний трейлер

"Дім Ґуччі"

Цей фільм розповідає про одруження Реджіані з родиною Ґуччі , де вона дізнається, що сім'я – це більше, ніж просто ім'я. Головну рол у фільмі зіграла леді Ґаґа, але навіть це не допомогло здобути прихильність нащадків президента компанії Альдо Ґуччі.

Його спадкоємці виступили із заявою, в якій зазначили: "Продюсери фільму не потрудилися проконсультуватися зі спадкоємцями, перш ніж описати Альдо Ґуччі і членів сім'ї як головорізів, невігласів і нечутливих до навколишнього світу".